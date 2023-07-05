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НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:10

В Рубцовске пьяный водитель сбил двух юных велосипедистов

По факту ДТП проводят проверку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Велосипедисты получили травмы

Велосипедисты получили травмы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске ночью 4 июля пьяный мужчина на иномарке сбил двух велосипедистов. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края, молодые люди двигались по обочине.

Авария произошла около 23:45 по местному времени в районе дома №91 по улице Заводской. На место выдвинулись полицейские. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения на автомобиле Toyota при движении задним ходом наехал на двух велосипедистов 2004 и 2008 годов рождения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказали медпомощь.

По данному факту полицейские проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.