В Рубцовске пьяный водитель сбил двух юных велосипедистов

Велосипедисты получили травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске ночью 4 июля пьяный мужчина на иномарке сбил двух велосипедистов. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края, молодые люди двигались по обочине.

Авария произошла около 23:45 по местному времени в районе дома №91 по улице Заводской. На место выдвинулись полицейские. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения на автомобиле Toyota при движении задним ходом наехал на двух велосипедистов 2004 и 2008 годов рождения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказали медпомощь.

По данному факту полицейские проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.