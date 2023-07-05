Алтайский орнитолог объяснил нападение коршуна на людей в Барнауле

Птица Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне сообщалось о нападении коршуна на детей и взрослых во дворе барнаульской многоэтажки на улице Малахова. Поведение птицы объяснил орнитолог АлтГУ Виктор Петров, сообщают в пресс-службе классического вуза.

Как отметил заведующий лабораторией «Музей природы» АлтГУ доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии, кандидат биологических наук Виктор Петров, явление можно объяснить тем, что птица приспособилась к обитанию возле человека. К примеру, специалист по хищным птицам Владимир Галушин рассказывал, что в Индии он стоял на балконе и кушал булочку, вытянул руку, и неожиданно к нему подлетел коршун и выхвали сдобу.

- У нынешних млекопитающих и птиц все чаще прослеживается терпимость к соседству с человеком, - отметил специалист.

При этом обычно коршуны миролюбивые и не нападают на человека, если нет угрозы. Активничать они начинают, к примеру, в случае защиты потомство – птенцов, которые покинули гнездо, но еще плохо летают. Решить проблему можно, забрав птенцов и выкормив их, а гнездо при этом следует перенести.