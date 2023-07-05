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НовостиОбщество5 июля 2023 8:49

В центре Барнаула эвакуируют автомобили на штрафстоянку

Сотрудники ДПС проводят очередной рейд
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ДПС

ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 5 июля проводится очередной рейд ДПС. Неправильно припаркованные автомобили увозят на штрафстоянку, сообщает «Катунь 24».

На эвакуатор попадают автомобили, которые стоят в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена». Один из таких знаков находится на проспекте Ленина, 42. Из-за того, что в краевой столице есть выделенки для общественного транспорта, парковаться там нельзя.

К слову, в прошлом году напротив здания изменили разметку – если раньше она была сплошной, то теперь прерывистая. Остановиться на этом участке могут лишь инвалиды.