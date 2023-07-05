В Барнауле прошло первенство по летнему биатлону

Фото: Алтайская федерация биатлона

2 июля на лыжной базе АлтГПУ состоялось открытое первенство Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста. Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 ДЖ.

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 14-13 и 12-10 лет. Спортсмены 14-13 летнего возраста преодолевали дистанцию в 2,5 км, (кросс) со стрельбой на четырех рубежах, двух рубежах из положения «Лежа» и двух рубежах из положения «Стоя». А биатлонисты 12-10 летнего возраста соревновались на двухкилометровой дистанции со стрельбой на трех рубежах из положения «Лежа».

Всего на старт вышли 42 участника. Результаты были следующие:

Возрастная группа 14-13 лет, юноши

- 1 место Беспаликов Евгений – ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

- 2 место Пацуков Ростислав - МАУ Спорт г. Заринск.

- 3 место Иванов Семен - МАУ Спорт г. Заринск.

Возрастная группа 14-13 лет, девушки

- 1 место Лопатина Елена - МАУ Спорт г. Заринск.

- 2 место Бражникова Диана - МАУ Спорт г. Заринск.

- 3 место Гридунова Татьяна - МАУ Спорт г. Заринск.

Возрастная группа 12-10 лет, юноши

- 1 место Тенешев Тимофей - МАУ Спорт г. Заринск.

- 2 место Токарев Макар – ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

- 3 место Кузьмин Виталий - МАУ Спорт г. Заринск.

Возрастная группа 12-10 лет, девушки

- 1 место Губарева Регина - ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

- 2 место Кривенкова Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.

- 3 место Григорьева Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.

Организаторы соревнований - АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

Информационная поддержка - ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».