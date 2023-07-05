На Алтае в машину с пятью людьми врезался грузовой поезд

Авария произошла ночью. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае около 2 часов ночи 5 июля в легковой автомобиль врезался грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате ЧП никто не пострадал.

Предварительно установлено, что авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Панкрушиха и Урываево возле села Береговое Панкрушихинского района. Поезд врезался в иномарку Renault Logan, когда она заехала на пути. В этот момент в машине находились пять человек, но к счастью, удар пришелся в крайнюю заднюю часть машины, люди чудом не пострадали.

- В результате происшествия задержек в движении пассажирских поездов не допущено, - добавили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по части исполнения законодательства о безопасности движения, обстоятельства ДТП выясняются.