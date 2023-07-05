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НовостиОбщество5 июля 2023 7:07

В Барнауле временно изменят движение по пешеходному мосту на Ленина

По широкой части перехода ограничат проход
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: t.me/most_barnaul

Фото: t.me/most_barnaul

В Барнауле на мосту в районе реконструкции путепровода на проспекте Ленина изменят движение пешеходов. Как сообщили в телеграм-канале «Мост», ограничение будет временным.

В настоящее время подрядчик готовится к монтажу пролетного строения между третьей и четвертой опорой. Чтобы соединить блоки, балки разместят на пятипролётном путепроводе, где сейчас ходят пешеходы.

Чтобы обеспечить безопасность прохода, широкую часть перехода временно перекроют, а передвигаться люди смогут только по тротуару. Защитное ограждение уже устанавливают. Работы должны завершить до конца этой недели.