Алтайский губернатор предложил кандидата на должность омбудсмена

Антон Васильев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил кандидатуру Антона Васильева на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее предложение глава региона направил в краевой парламент.

Антон Васильев – доктор юридических наук, глава Юридического института и завкафедрой теории и истории государства и права в классическом университете. Также он является руководителем комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям в АКЗС

Согласно законодательству, до того, как в парламенте рассмотрят предложения, кандидатов согласуют уполномоченным по правам человека в РФ и проконсультируются с правительством Алтайского края. После этого депутаты проведут тайное голосование и выберут омбудсмена. Вопрос планируют рассмотреть 31 августа.