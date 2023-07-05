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НовостиЭкономика5 июля 2023 3:20

Алтайский губернатор Виктор Томенко посетил предприятие «Сибтара»

Компания занимается переработкой макулатуры
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: t.me/tomenko_22

Фото: t.me/tomenko_22

Алтайское предприятие «Сибтара» посетил губернатор Виктор Томенко. Компания собирает макулатуру, перерабатывает ее и получает новую продукцию, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Предприятие не только развивает свой бизнес, но и заботится об экологии. Одним из продуктов, к примеру, является тара для яиц. Компания занимает лидирующую позицию по ее производству в России.

За прошлый год компания собрала около 12 млн килограмм макулатуры, благодаря ее переработке удалось сохранить 117 тысяч деревьев.

Предприятие в 2022 году получило больше 15 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на развитие производства и закуп нового оборудования. Губернатор отметил, что и дальше власти будут оказывать поддержку таким предприятиям.