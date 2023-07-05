Барнаульцы пожаловались на аммиачный запах из квартиры кошатницы

Кошка Фото: Анна Перевощикова

Жители барнаульской пятиэтажки на улице Микронной жалуются на ужасный запах из квартиры кошатницы. Как сообщает «Толк», пять лет назад женщина начала заводить кошек в своем жилище.

В доме №137 жительница обзавелась уже 10 животными. Причем иногда слышно, как она побивает своих питомцев. Соседи рассказывают, что в доме стоит жуткий аммиачный запах, якобы женщина не следит за кошками и не убирает за ними. В ходе бесед с соседями она заявляла, что запах идет из канализации.

Жители дома подали жалобы в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру, но женщина не открывает дверь ведомствам, и разобраться с ней пока не удается.