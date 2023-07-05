Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 2:55

Барнаульцы пожаловались на аммиачный запах из квартиры кошатницы

Хозяйка котов заявляет, что запах идет из канализации
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Кошка

Кошка

Фото: Анна Перевощикова

Жители барнаульской пятиэтажки на улице Микронной жалуются на ужасный запах из квартиры кошатницы. Как сообщает «Толк», пять лет назад женщина начала заводить кошек в своем жилище.

В доме №137 жительница обзавелась уже 10 животными. Причем иногда слышно, как она побивает своих питомцев. Соседи рассказывают, что в доме стоит жуткий аммиачный запах, якобы женщина не следит за кошками и не убирает за ними. В ходе бесед с соседями она заявляла, что запах идет из канализации.

Жители дома подали жалобы в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру, но женщина не открывает дверь ведомствам, и разобраться с ней пока не удается.