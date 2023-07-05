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НовостиПроисшествия5 июля 2023 2:33

В Бийске три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом

Им оказали медпомощь на месте
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На месте работала Госавтоинспекция

На месте работала Госавтоинспекция

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 4 июля произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на улице Советской в районе дома №197.

По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения на автомобиле Daihatsu при выезде с территории не уступил путь машине Honda под управлением водителя 2002 года рождения и врезался в него. От удара вторую иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом ГАЗ.

Три пассажира Honda получили телесные травмы различной степени тяжести, госпитализация не понадобилась. В автобусе никто не пострадал. Все обстоятельства аварии выясняются.