В Бийске три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом

На месте работала Госавтоинспекция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 4 июля произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на улице Советской в районе дома №197.

По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения на автомобиле Daihatsu при выезде с территории не уступил путь машине Honda под управлением водителя 2002 года рождения и врезался в него. От удара вторую иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом ГАЗ.

Три пассажира Honda получили телесные травмы различной степени тяжести, госпитализация не понадобилась. В автобусе никто не пострадал. Все обстоятельства аварии выясняются.