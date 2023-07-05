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НовостиОбщество5 июля 2023 2:03

Больше 50 домов в Барнауле попали в зону отключения горячей воды

5 июля воду отключили у части потребителей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отключение горячей воды

Отключение горячей воды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в среду, 5 июля, у части потребителей отключили горячую воду. Как сообщили в пресс-службе СГК, в зону ограничения ресурса попали больше 50 домов.

5 июля с 09:00 до 21:00 компания СГК будет проводить работы на теплосети М-12 на улице Водопроводной. Там установят заглушки и смонтируют обводную линию, чтобы продолжить 280 метров теплосети.

Горячей воды не будет в 49 многоквартирных домах, трех частных, трех детсадах, трех школах и двух медучреждениях. Без ресурса на время останутся дома на улицах Воровского, Водопроводной, Смольной, Цаплина, Красносельской и так далее. Посмотреть весь список можно в телеграм-канале компании.