Больше 50 домов в Барнауле попали в зону отключения горячей воды

Отключение горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в среду, 5 июля, у части потребителей отключили горячую воду. Как сообщили в пресс-службе СГК, в зону ограничения ресурса попали больше 50 домов.

5 июля с 09:00 до 21:00 компания СГК будет проводить работы на теплосети М-12 на улице Водопроводной. Там установят заглушки и смонтируют обводную линию, чтобы продолжить 280 метров теплосети.

Горячей воды не будет в 49 многоквартирных домах, трех частных, трех детсадах, трех школах и двух медучреждениях. Без ресурса на время останутся дома на улицах Воровского, Водопроводной, Смольной, Цаплина, Красносельской и так далее. Посмотреть весь список можно в телеграм-канале компании.