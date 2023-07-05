Кратковременные дожди и жара ожидаются в Алтайском крае 5 июля

Погода в Алтайском крае 5 июля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 июля ожидаются кратковременные дожди и жара до +29 градусов. Как сообщают в региональном Гидрометцентре, возможны грозы.

Теплая погода продержится до конца этой недели. В среду, 5 июля, возможен небольшой дождь, грозы, северо-восточный ветер от четырех до девяти метров в секунду, могут быть порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем - от +24 до +29 градусов.

В Барнауле будет чуть менее жарко - от +25 до +27 градусов. Дождь с грозой возможны во второй половине дня.