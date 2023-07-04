На улицах Челюскинцев и Советской армии в Барнауле сотрудники ГИБДД ловили нарушителей

Больше всего нарушителей поймали на улице Челюскинцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушителей ПДД на улицах Советской Армии и Челюскинцев.

Это места, где часто нарушают правила, так как на время ремонта путепровода в районе Нового рынка там изменили схему движения и запретили выезжать на трамвайные пути. Однако многие игнорирую сей факт, а кто-то едет по привычке.

В ходе рейда на улице Советской Армии было составлено четыре протокола за выезд на трамвайные пути, либо на встречную полосу, два протокола за нарушение требований разметки. А также попался один автолюбитель, который вовремя не уплатил штраф.

На улице Челюскинцев выявили в несколько раз больше нарушителей. Больше 20 водителей попались на несоблюдении требований дорожных знаков и разметки, задержаны четыре человека, не имеющие прав, а также составлено два протокола за выезд на трамвайные пути.

– Одно транспортное средство помещено на специализированную стоянку, - добавляют в администрации города.