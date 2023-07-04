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НовостиОбщество4 июля 2023 10:38

На улицах Челюскинцев и Советской армии в Барнауле сотрудники ГИБДД ловили нарушителей

Чаще всего попадались при выезде на трамвайные пути
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Больше всего нарушителей поймали на улице Челюскинцев

Больше всего нарушителей поймали на улице Челюскинцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушителей ПДД на улицах Советской Армии и Челюскинцев.

Это места, где часто нарушают правила, так как на время ремонта путепровода в районе Нового рынка там изменили схему движения и запретили выезжать на трамвайные пути. Однако многие игнорирую сей факт, а кто-то едет по привычке.

В ходе рейда на улице Советской Армии было составлено четыре протокола за выезд на трамвайные пути, либо на встречную полосу, два протокола за нарушение требований разметки. А также попался один автолюбитель, который вовремя не уплатил штраф.

На улице Челюскинцев выявили в несколько раз больше нарушителей. Больше 20 водителей попались на несоблюдении требований дорожных знаков и разметки, задержаны четыре человека, не имеющие прав, а также составлено два протокола за выезд на трамвайные пути.

– Одно транспортное средство помещено на специализированную стоянку, - добавляют в администрации города.