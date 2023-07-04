На Алтае осудили убийцу сотрудницы мебельного магазина

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае состоялся суд на 31-летним жителей Залесовского района, которого признали виновным в убийстве сотрудницы мебельного магазина.

Трагедия произошла 17 августа 2022 года. Было установлено, что подсудимый до того момента состоял в близких отношениях с потерпевшей. Но романтика ушла и они расстались, хотя мужчина еще предпринимал попытки вновь сойтись с 40-летней возлюбленной, но она категорически не соглашалась.

В день убийства он изрядно напился и пришел под самое закрытие мебельного магазина, где она работала. Он избил ее и задушил проводом. Следователи быстро вычислили злоумышленника и подали его в розыск. Уже на следующий день убийцу задержали в Барнауле, где он пытался скрыться.

На этапе предварительного следствия мужчина все же сознался в убийстве, однако позже отказался от своих слов и заявил, что когда пришел в магазин, то его возлюбленная уже была мертва. Суд не поверил ему и назначил 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.