В Барнауле практически на весь день отключат горячую воду

Воду отключат с 9.00 до 21.00 Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 5 июля, в Барнауле отключат горячую воду у части потребителей.

– С 09:00 до 21:00 мы будем вести работы на теплосети М-12 в районе дома по ул. Водопроводная, 121, - сообщают в СГК.

Для этого потребуется временно отключить ресурс. В зоне ограничения окажутся 49 многоквартирных домов, три частных, а также по три школы и детских сада и две медицинских учреждения.

– Мы установим заглушки и смонтируем обводную линию, чтобы обеспечивать горячей водой жителей микрорайона ВРЗ весь период, пока будет идти перекладка 280 метров теплосети в районе улиц Водопроводной и Парижской Коммуны, - добавляют энергетики.

Узнать попал ли ваш дом под отключение, можно по ссылке.