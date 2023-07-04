Елена Лапшина приедет на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Елена Лапшина Фото: предоставлено организаторами

Поэтесса Елена Лапшина приглашена в качестве почетного гостя на ежегодный фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

Член Союза писателей Москвы проведет в Алтайском крае несколько творческих встреч. В частности в Барнауле с Еленой можно будет пообщаться 18 июля в 16.00 в Мемориальной библиотеке имени В.М. Башунова. В Бийске она будет 20 июля. В полдень творческая встреча пройдет в Центральной городской библиотеке, а 22 июля также в 12.00 она выступил в Бийской мемориальной библиотеке В.М. Шукшина в Сростках.

Кроме этого мероприятия с участием поэтессы состоятся в Ребрихе, Зональном и Смоленском районах, сообщают в министерстве культуры Алтайского края.

Отметим, Елена Лапшина является членом редколлегии журнала «Дружба народов». Неоднократно становилась лауреатом и дипломатом литературных премий и конкурсов. Ведущая поэтических семинаров Союза писателей Москвы и Ассоциации союзов писателей и издателей России.