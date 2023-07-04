В полиции рассказали подробности ДТП в Бийске с пассажирской «Газелью»

Травмы получили пассажиры одной из иномарок Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 3 июля в Бийске произошло массовое ДТП с участием пассажирской «Газели». В полиции рассказали подробности аварии.

ДТП произошло на улице Советской, в районе дома №197. По предварительным данным, 37-летний водитель Daihatsu Sonica при выезде с прилегающей территории должен был уступить дорогу другим автомобилям, но не сделал этого. В итоге столкнулся с Honda Odyssey за рулем которой находился 21-летний молодой человек.

– От удара автомобиль Honda Odyssey отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ГАЗ, - добавляют в региональном главке МВД России.

Три пассажира пострадавшей иномарки получили травмы. Им потребовалась помощь медиков. В автобусе никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.