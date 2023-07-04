Пенсионер напал на отделение банка в Рубцовске

Мужчину задержали Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Рубцовске задержали 72-летнего пенсионера, который совершил вооруженное нападение на отделение банка. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как выяснилось, перед тем, как все произошло, мужчина стал жертвой мошенничества. Якобы злоумышленники убедили его оформить кредиты на сумму около 2 млн рублей. А после того, как деньги оказались у них, то заявили, что во всем виноваты именно сотрудники банка.

Доведенный до отчаяния пенсионер вооружившись пневматическим пистолетом, пришел в банк. Он даже успел дважды выстрелить с предупреждением.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Его доставили в отделение полиции, где он также написал заявление о мошенничестве. А по факту нападение на отделение банка возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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