Исследование: на Алтае в 1,5 раза вырос поток желающих увидеть «тёплый» водопад

МегаФон модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края недалеко от села Пещёрка. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи также получили отдыхающие на близлежащих турбазах и путешественники, приехавшие полюбоваться Пещёрским водопадом.

Пещёрка – поселение Алтайского края с более чем столетней историей. Местом притяжения туристов является расположенный неподалёку одноименный водопад. Он рукотворного происхождения и своим появлением обязан прокладке трассы Алтай-Кузбасс. Посмотреть на падение воды и разместить красочные фото приезжают туристы из разных городов страны. По данным обезличенной статистики, с начала этого года интернет-трафик здесь вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая активность пришлась на июнь, когда пользователи «прокачали» около 16 тысяч гигабайт.

Для многочисленных ценителей алтайской природы и местных жителей здесь расширили частотный спектр в наиболее востребованных диапазонах. За счет увеличения емкости сети еще большее количество абонентов смогут пользоваться мобильным интернетом на привычно высокой скорости.

- Внедрение дополнительных диапазонов на базовой станции поможет избежать перегрузок и позволит абонентам с комфортом как разговаривать с собеседником, так и сёрфить в сети. Мы понимаем, что качественная связь важна как для жителей края, так и для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть красоты этих мест, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы продолжаем наращивать скорость мобильного интернета и расширять покрытие, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для отдыха, и для решения рабочих задач, — комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Проведенные работы также помогли усовершенствовать VoLTE – технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более чётким и чистым звуком.