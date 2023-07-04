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НовостиОбщество4 июля 2023 4:00

Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае

Это связано с ремонтом путей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Новое расписание будет действовать до 26 октября

Новое расписание будет действовать до 26 октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до середины осени изменят расписание движение пригородных поездов.

Новое расписание начнет действовать уже с 12 июля. График отправления будет действовать до 26 октября. При этом стоит подчеркнуть, что изменения коснутся только двух поездов.

– Корректировка во времени следования составит от 1 часа 25 минут до 1 часа 59 минут, - сообщают на официальном сайте правительства края.

Новое расписание:

– пригородный поезд №7016 «Рубцовск – Барнаул»: отправление в 8.39 (позже на 1 час 25 минут), прибытие в 1312 (позже на 1 час 42 минуты);

– поезд №6118 «Локоть – Алейская»: отправление в 8.12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12.15 (позже на 1 час 59 минут).

Дополнительная информация по расписанию на сайте «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах.