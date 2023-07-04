Алтайская спортсменка стала чемпионом России по гребле в каноэ

София Штиль с напарницей. Фото: пресс-службы ВФГБК

В Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, где алтайская спортсменка стала победительницей.

София Штиль в тандеме с Дарьей Гладковой из Волгоградской области показала лучшее время на дистанции 500 метров. После этого она выиграла 200-метровку.

Кроме нее еще одна воспитанница спортшколы Костенко поднялась на пьедестал почета: Александра Власова в гонке каноэ на 500 метров неожиданно для всех стала второй.

– Это при том что Александре всего 16 лет, и она одна из самых молодых участниц нынешнего чемпионата России, - говорят в пресс-центре администрации города Барнаула.

Стоит отметить, что обеих спортсменок тренирует один наставник - Михаил Волков.

Еще две медали за второе место в копилку Алтайского края положили спортсмены, выступающие в параллельном зачете: Юлия Бабашинская в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, а Никита Максимов в байдарке-одиночке на 200 метров.