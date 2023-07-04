Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае с 4 по 7 июля и-за жары

В ближайшие дни зонт может понадобиться, несмотря на жару Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь наступает жара и синоптики сообщают об очередном штормовом прогнозе, который продлится с 4 по 7 июля.

–В Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по западу ожидается высокая пожароопасность (4 класс), - информирует Алтайский ЦГМС.

Сегодня днем по краю столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов, в Барнауле при этом будет немного прохладнее – от +26 до +28. Однако вероятность дождей и даже гроз сохраняется. Так что выходя на работу, все же стоит захватить зонт. В ближайшие дни также обещают осадки.