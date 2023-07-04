Барнаул обработают от комаров

Обработка территорий Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители Барнаула изнывают от нашествия комаров и мошек. Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» готовятся к повторной обработке территорий от этих кровососущих.

Первую, как сообщают в пресс-службе мэрии, провели в середине июня. Очевидно, что сейчас требуется повторная.

– К вторичной дезинсекции специалисты приступят на этой неделе, - подчеркивают в администрации.

В планах – обработать 14 общественных территорий и 11 прибрежных зон водоемов. В частности, убивать комаров будут в Нагорном парке, пройдутся по центральной аллее проспекта Ленина, обработают сквер Химиков и Обской бульвар, площадь Мира, Мизюлинскую рощу и т.д.

Главное условие для обработки – это благоприятная безветренная погода. Потому что если будет сильный ветер и дождь, то смысла в ней нет. Кроме того, ее необходимо проводить рано утром или поздно вечером.