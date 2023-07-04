Жесткое лобовое ДТП произошло на алтайской трассе

Авария на трассе. Скриншот группы vk.com/incident22

Вечером в понедельник, 3 июля, на трассе в Алтайском крае произошла жесткая авария с лобовым столкновением.

– На автодороге Поспелиха - Курья произошло ДТП. По словам очевидца, водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу микроавтобусу при въезде в село Курья и совершил лобовое столкновение, - рассказывают в сообществе «Инцидент Барнаул».

В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы и его отправили в больницу. Водитель микроавтобуса и его пассажиры, к счастью, не пострадали, хотя удар был сильный и автомобили сильно покорежило.