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НовостиОбщество3 июля 2023 12:20

Жители Алтайского края рассказали, где можно найти лисички и другие грибы

Лисички можно найти в смешанном или лиственном лесу
Герман Архаров
Грибной сезон в Алтайском крае уже начался

Грибной сезон в Алтайском крае уже начался

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края назвали места, наиболее подходящие для «тихой охоты». Об этом написали в сообществе «Грибы и грибники Алтайского края».

Грибники рассказали, что лисички можно найти в смешанном или лиственном лесу, а также березняке. В частности, эти грибы встречаются в Озерках, Сузуне и в лесах других районов Алтайского края.

А в лесах, в которых встречается папоротник, растут лисички.

Ранее мы писали о том, что в лесах Алтайского края пошли белые грибы. Помимо грибов в лесах сейчас очень много земляники.