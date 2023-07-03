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НовостиОбщество3 июля 2023 11:07

Городской пляж Барнаула открыли для посетителей

Уровень воды в Оби стабилизировался
Герман Архаров
Пляж

Пляж

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле городской пляж на острове Помазкин 3 июля открыли для посетителей. Об этом пишет мэрия.

Уровень воды в Оби стабилизировался, специалисты провели дополнительное обследование акватории дна. Ранее сотрудники Роспотребнадзора исследовали песок и воду с пляжа.

Пляж готов к приему посетителей. Там обустроили парковки, привели в порядок подъездные пути, а также подготовили спасательный пост.

Добавим, что в ближайшие дни в Алтайском каре ожидается жаркая погода.