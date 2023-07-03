Городской пляж Барнаула открыли для посетителей

Пляж
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле городской пляж на острове Помазкин 3 июля открыли для посетителей. Об этом пишет мэрия.
Уровень воды в Оби стабилизировался, специалисты провели дополнительное обследование акватории дна. Ранее сотрудники Роспотребнадзора исследовали песок и воду с пляжа.
Пляж готов к приему посетителей. Там обустроили парковки, привели в порядок подъездные пути, а также подготовили спасательный пост.
Добавим, что в ближайшие дни в Алтайском каре ожидается жаркая погода.