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НовостиОбщество3 июля 2023 9:43

Жители Алтайского края жалуются на большое число комаров и мошек

Иногда от комаров не помогают репелленты
Герман Архаров
Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты

Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на большое количество комаров и мошек в этом году. О насекомых пишут бийчане, барнаульцы и жители других населенных пунктов региона.

Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты, особенно много насекомых в лесах. Там кровососы сразу же атакуют людей, поэтому выезжая на природу, лучше надевать плотную одежду.

Причина большого числа комаров в погоде. Если в июле будет тепло и влажно, то, возможно, комаров и мошек станет еще больше

Вот лишь несколько комментариев из Telegram-канала «ЧП Бийск»:

– Мы в селе, не можем на огород выйти. Утро-вечер комары жрут нещадно, причем на уровне оводов, очень больно, а днем жара. И средства не помогают

– Комары в этом году озверевшие везде