Жители Алтайского края жалуются на большое число комаров и мошек

Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на большое количество комаров и мошек в этом году. О насекомых пишут бийчане, барнаульцы и жители других населенных пунктов региона.

Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты, особенно много насекомых в лесах. Там кровососы сразу же атакуют людей, поэтому выезжая на природу, лучше надевать плотную одежду.

Причина большого числа комаров в погоде. Если в июле будет тепло и влажно, то, возможно, комаров и мошек станет еще больше

Вот лишь несколько комментариев из Telegram-канала «ЧП Бийск»:

– Мы в селе, не можем на огород выйти. Утро-вечер комары жрут нещадно, причем на уровне оводов, очень больно, а днем жара. И средства не помогают

– Комары в этом году озверевшие везде