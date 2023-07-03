Жители Алтайского края жалуются на большое число комаров и мошек

Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на большое количество комаров и мошек в этом году. О насекомых пишут бийчане, барнаульцы и жители других населенных пунктов региона.
Жители Алтайского края утверждают, что иногда от комаров не помогают репелленты, особенно много насекомых в лесах. Там кровососы сразу же атакуют людей, поэтому выезжая на природу, лучше надевать плотную одежду.
Причина большого числа комаров в погоде. Если в июле будет тепло и влажно, то, возможно, комаров и мошек станет еще больше
Вот лишь несколько комментариев из Telegram-канала «ЧП Бийск»:
– Мы в селе, не можем на огород выйти. Утро-вечер комары жрут нещадно, причем на уровне оводов, очень больно, а днем жара. И средства не помогают
– Комары в этом году озверевшие везде