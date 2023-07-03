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НовостиОбщество3 июля 2023 8:41

Напротив бывшего шоу-центра «Колизей» в Барнауле могут построить высотки

Специалисты работают над проектом планировки микрорайона
Герман Архаров
Специалисты работают над проектом планировки микрорайона

Специалисты работают над проектом планировки микрорайона

Фото: Олег УКЛАДОВ

На участке в центре Барнаула напротив бывшего шоу-центра «Колизей» в будущем могут расселить ветхий частный сектор, а на его месте возвести высотки. Об этом пишет Толк.

Специалисты работают над проектом планировки микрорайона, ограниченного проспектом Социалистическим, улицей Пролетарской, проспектом Красноармейским и улицей Интернациональной.

В будущем на этом участке вместо ветхого частного сектора могут появиться как минимум 5 многоэтажек и 4 офисных здания.

В микрорайоне находятся несколько объектов культурного наследия. Их сохранили и вписали в схему будущей застройки.