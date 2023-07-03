В Алтайском крае индекс промпроизводства за 5 месяцев вырос почти на 7%

За 5 лет объемы промышленного производства в регионе в натуральном выражении увеличились на 7,6% Фото: Олег УКЛАДОВ

За 5 месяцев этого года индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос почти на 7%. Об этом сообщает минпромэнерго региона.

Прежде всего таких результатов удалось достичь благодаря росту производства электронных и металлических изделий, а также автотранспортных средств и лекарственных препаратов.

Самый большой прирост индекса промышленного производства зафиксировали по автотранспортным средствам, прицепам и полуприцепам. С января по май включительно он составил 130,1%

В других сферах также наблюдается рост. Так, индекс промышленного производства готовых металлических изделий вырос на 29,6%, по производству кожи и изделий из нее – на 26,8%,

В ведомстве добавили, что за 5 лет объемы промышленного производства в регионе в натуральном выражении увеличились на 7,6%