«Мы несем ответственность за подрастающее поколение»: как барнаульские предприниматели помогают в решении социальных проблем

Фото: Екатерина Шахова

Его участники показали лучшие практики ведения бизнеса, направленного на помощь людям и решение различных проблем нашего общества.

Мероприятие проходит в краевой столице второй раз, в Международный день социального бизнеса. В этом году число участников выросло до 27. С каждым годом все больше жителей Алтайского края узнают о социальном предпринимательстве, благодаря которому, каждый может сделать наш мир добрее и светлее.

Фото: Екатерина Шахова

Несмотря на плохую погоду, в парке было многолюдно. Многие пришли семьями, и не зря. Для детей подготовили массу развлечений — мастер-классы, выступления артистов, марафон ростовых кукол, мини-выставку животных и насекомых и другое.

С приветственным словом к участникам обратился начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

«Дорогие друзья, от лица нашего управления поздравляю вас с этим праздником. Прежде всего, мы понимаем, какой вклад вы вносите в развитие нашего региона. Для вас главное — не извлечение прибыли, а улучшение жизни ваших клиентов. Вы способствуете развитию подрастающего поколения, как физическому, так и интеллектуальному, помогая им реализовать себя. От всей души хочу сказать вам большое спасибо! Со стороны правительства Алтайского края идет большая работа по поддержке вашей деятельности, но без вашего огромного, неутомимого желания ничего бы не получилось. Желаем вам всего самого доброго. Вы, действительно, лучше всех», — сказал Александр Евстигнеев.

Мероприятие в Барнауле провели впервые в прошлом году и, увидев большой отклик от горожан и его участников, решили сделать традиционным, рассказывает директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

«Участники показывают, на что они способны, привлекают новых клиентов, рассказывая о своей важной работе. Многие впервые узнают о социальных предпринимателях, которые работают с детьми и незащищенными слоями населения. Социальный бизнес даже нельзя назвать бизнесом, он направлен в первую очередь на передачу знаний, эмоций», — говорит он.

В числе социальных предпринимателей — «Академия шахмат», которая появилась в Барнауле три года назад и с тех пор выросла в большую организацию. Детям помогают развивать свои таланты и навыки в области шахмат, ученики принимают участие в турнирах и живут богатой и насыщенной жизнью. Компания добилась успехов во многом, благодаря сотрудничеству с центром «Мой бизнес». Недавно академия получила грант на полмиллиона рублей, который позволил закупить новый, современный инвентарь для учеников.

«Быть социальным предприятием не так просто, потому что мы несем ответственность за подрастающее поколение. Здесь не заработаешь больших денег, но когда мы видим счастливые лица детей и их родителей, то понимаем, что занимаемся нужным делом», — говорит директор «Академии шахмат» Дмитрий Косачев.

С 2015 года в Барнауле развивается детский клуб «Кенгурум», который посещают ребятишки от 1 до 12 лет. Здесь есть и развивающий детский сад, лагерь, логопед. Три года учреждение подтверждает статус социального предпринимателя — он дает возможность участвовать в конкурсах, мероприятиях и обучающих семинарах.

Справка

Мероприятие организовано региональным центром «Мой бизнес» при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Екатерина ШАХОВА.

Фото Кати Шаховой и одно не ее,alregn