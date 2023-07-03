1% годовых: как начинающему бизнесу получить самую низкую ставку по заемным средствам

Льготное финансирование на развитие бизнеса в сумме до 3 млн. рублей на 3 года под 1% годовых теперь могут привлечь начинающие предприниматели в Алтайском Фонде финансирования предпринимательства.

Срок регистрации предпринимателя должен быть не более одного года. Также необходимо обеспечение - в качестве обеспечения может приниматься и поручительство Алтайского фонда МСП и залог имущества, а также поручительство физических лиц. Средства можно использовать для разных целей – это могут быть инвестиции, пополнение оборотных средств, а также рефинансирование банковского кредита на предпринимательские цели. Условия по ставке действуют до 1 ноября 2023 года.

Можно получить заем и без залога. Тут сумма – до 200 тысяч и ставка для начинающих предпринимателей - 4,75% годовых.

Под такой же процент (4,75% годовых) деньги смогут взять и предприниматели, которые финансируют объекты придорожного сервиса в сельских территориях.

Для тех, чья торговая точка зарегистрирована в удаленном селе, тоже изменились условия – им доступны заемные средства в сумме до 1 миллиона по ставке – 2% годовых.

А предприниматели, которые ранее не были клиентами Фонда, смогут теперь получить заем на рефинансирование банковских кредитов. Основное условие – эти кредиты предприниматели брали именно на предпринимательские цели. В качестве залога теперь может приниматься имущество, которое приобретается на заемные средства, если оно подходит под требования Фонда к залоговому обеспечению.

Финансовая поддержка предпринимателям оказывается по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».