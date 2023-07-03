В Алтайский край не дали ввезти более 60 тонн сомнительных грецких орехов

Грецкие орехи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайский край пытались ввезти 61 тонну сомнительных грецких орехов. Об этом пишет пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Грузы остановили в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края. Оказалось, что фитосанитарные сертификаты на грецкие орехи были поддельными или недействительными. В документах содержались сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные данные о получателях орехов и мест выгрузки товара.

В итоге ввозить грецкие орехи не разрешили ввезти в регион и отправили их обратно.

Ранее мы писали о том, что в регион хотели ввезти две партии сомнительных арбузов общим весом 40 тонн.