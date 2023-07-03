Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 1:55

Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Алтайском крае

Поиски продолжаются
Герман Архаров
Пропавший пенсионер

Пропавший пенсионер

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Жуковка Павловского района Алтайского края 2 июля пропал 77-летний Виктор Сергутов. Об этом сообщают участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост: 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы

Был одет: коричневая рубашка, трико, галоши.

Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавший пенсионер, просят звонить по номеру 8-800-700-54-52. Звонки принимают круглосуточно.