Жара до +33 градусов и местами дожди ожидаются в Алтайском крае 3 июля

По западу местами будет до +33 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с потепления. Днем в понедельник, 3 июля, столбики термометров покажут +23…+28 градусов, по западу местами до +33 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В регионе будет преимущественно без осадков, по северу и востоку местами пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами возможен туман. Подует южный ветер с переходом на восточный, 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле 3 июля воздух прогреется до 25…+27 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Подует южный ветер с переходом на восточный, 3-8 м/с.