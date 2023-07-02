Белые грибы появились в лесах Алтайского края

Первые белые грибы этого сезона. Скриншот группы «Грибы и Грибники Алтайского края».

В лесах Алтайского края пошли белые грибы. Их встречают в разных частях региона.

По рассказам любителей «тихой охоты», белые грибы встречаются в лесах Тальменского района, в Касмалинском бору. Кроме них в корзины летят подосиновики, подберезовики, свинухи.

– В некоторых околках гриб уже взрослый, в некоторых молодой, а в каких-то вообще не было. Маслята так же попадались в околках где присутствовала сосна, их было достаточно, но 90% уже съедены червями, - поделился информацией участник сообщества «Грибы и Грибники Алтайского края».

Кстати, кроме грибов в лесах сейчас очень много земляники.