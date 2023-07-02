За неделю в Алтайском крае 376 человек пострадали от клещей

Один из заразившихся энцефалитом находится в тяжелом состоянии Фото: Анна СЕМИНА

За минувшую неделю в Алтайском крае 376 человек обратились за помощью медиков с жалобами на присасывание клещей.

– С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 6230 человек, из них 1681 детей, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Если говорить о статистике Барнаула, то от клещей пострадали 2135 жителей краевой столицы.

Из общего числа «укушенных» зарегистрировано 272 случая заболевания клещевым тифом, 50 – боррелиозом и у 37 человек подозревают энцефалит.

– Зарегистрированы два, комиссионно подтвержденных, случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. На сегодняшний день в стационарах края находится шестеро больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии, - также добавляют в ведомстве.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, но опасность стать их жертвой все же есть.