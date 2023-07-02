Глава СКР Бастрыкин требует доложить о ситуации с розливом нефтепродуктов в Барнаулку

Барнаулка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему ходе проверки по факту загрязнения Барнаулки нефтепродуктами.

Напомним, 29 июня в Центральном районе Барнаула ввели режим «повышенной готовности» после того, как на поверхности реки Барнаулки были обнаружены масляные пятна в районе дома №9 на улице Приречной.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о ходе процессуальной проверки и ее результатах, - сообщают в ведомстве.

Как поясняют в администрации города, сейчас мониторинг ситуации ведут круглосуточно. Новых очагов загрязнения не выявлено.

– Аварийно-спасательное подразделение Барнаула продолжает работы по удалению загрязнения в реке Барнаулка в районе площади Баварина, - добавляют в мэрии.