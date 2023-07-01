Выпускник алтайского вуза разработал особый экзоскелет

Прототип. Фото: АлтГТУ

Выпускник АлтГТУ Данила Купреев разработал пассивный экзоскелет с пластичной пружиной из углеродного волокна. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Идея пришла Даниле во время работы монтажником. Постоянно нужно было что-то делать поднятыми руками, что было непросто. В итоге парень придумал экзоскелет, который упрощает задачу.

Выпускник признался, что аналоги стоят около 20 тысяч рублей, а его прототип обойдется в тысячу. Снизить стоимость помогли выбранные материалы и технология изготовления.