Следует быть осторожными при обращении с огнем Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

С 1 по 3 июля в Славгороде ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем 1 июля в Алтайском крае температура воздуха составит +20…+25 градусов, а к 3 числу потеплеет до +25…+30 градусов.

В региональном управлении МЧС просят жителей и гостей региона быть острожными при обращении с огнем. Чтобы избежать пожаров, не стоит жечь мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, а также разводить костры.

В случае пожара следует звонить по номерам 101 или 112.