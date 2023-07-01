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НовостиОбщество1 июля 2023 6:22

Жителям Барнаула вручили городские и краевые награды

Всего награды получили 37 барнаульцев
Герман Архаров
Церемония награждения прошла в мэрии

Церемония награждения прошла в мэрии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии наградили барнаульцев, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие краевой столицы. Об этом сообщает горадминистрация.

Всего городские и краевые награды вручили 37 барнаульцам. В частности, почетной грамотой наградили Евгению Пухову, артистку Алтайского государственного театра кукол «Сказка». В театре женщина работает почти 30 лет.

Вручая награды, замглавы администрации города Оксана Финк поблагодарила горожан за добросовестный труд и пожелала барнаульцам счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального роста