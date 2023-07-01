В Барнауле появился еще один мультибалльник по результатам ЕГЭ

Выпускник лицея стал третьим мультибалльником в краевой столице Фото: Олег УКЛАДОВ

Выпускник лицея №112 в Барнауле Иван Дубровин стал мультибалльником по результатам ЕГЭ. Об этом сообщает горадминистрация.

Иван сдал ЕГЭ на 100 баллов по сразу двум предметам - русскому языку и информатике.

Выпускник лицея стал третьим мультибалльником в краевой столице. До этого 100 баллов по двум предметам получали Владимир Русалеев из лицея №112 и Андрей Седов из школы №127.

Ранее мультибалльники из Барнаула рассказали, как сдали ЕГЭ на 200 баллов.