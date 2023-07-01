Дожди грозы прогнозируют в Алтайском крае 1 июля

В Барнауле также возможен дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день июля в Алтайском крае температура воздуха составит +20…+25 градусов. Местами пройдут дожди, сообщает Гидрометцентр региона.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в восточных районах, местами возможен град. Утром местами не исключен туман. Будет дуть западный ветер, 7-12 м/с.

В Барнауле 1 июля воздух прогреется до +20…+22 градусов. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде и грозе. Подует западный ветер, 7-12 м/с.

Синоптики добавили, что до 3 июля в Славгороде ожидается чрезвычайная пожароопасность.