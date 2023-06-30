Алтайский губернатор посетил предприятие, где научились из бутылок делать одеяла и подушки

Новоалтайское предприятие. Фото: ТГ-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил уникальное предприятие, на котором производят одеяла и подушки из пластиковых бутылок.

Это новоалтайское предприятие «Свит». Кроме вышеуказанного, здесь выпускают постельное белье. В общей сложности – больше трех миллионов единиц продукции ежегодно.

– Сейчас там строят новый цех по производству наполнителя для одеял из переработанных пластиковых бутылок. Бутылки собирают в контейнеры в разных городах края. Благодаря этому предприятие сможет заменить сырье из зарубежных стран, а значит, и цены на продукцию снизятся, - говорит Томенко.

Здесь есть сразу несколько плюсов: импортозамещение и сортировка мусора. Можно сказать, что это безотходное производство.

– «Свит» работает на территории ТОСЭР, поэтому получает льготы по налогам. Кроме того, завод получил прямую поддержку из бюджета края — субсидии на компенсацию ставок по кредитам, - также добавляет глава региона.

И как раз в следующем году за разработку инвестпроекта по организации новой линии, фирма сможет претендовать на возмещение затрат в размере до 20 млн рублей.