В Бийске отправили в суд дело вандала, устроившего погром в Парке Победы

Звезду уже восстановили Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске утвердили обвинительное заключение и передали в суд дело вандала, который в марте этого года устроил погром в Парке Победы. Подробнее об этой истории рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Напомним, в 20-летний молодой человек, находившийся под воздействием алкоголя, пришел в Парк Победы и устроил там погром: повредил красную звезду, установленную в память героев, защищавших нашу Родину во времена Великой Отечественной войны. А также пострадала часть боевой машины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уже 30 марта силовики сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. 20-летний парень признал свою вину и принес извинения за произошедшее. Сейчас он дожидается суда. Максимальная санкция, которая грозит ему – это лишение свободы на срок до пяти лет.

– В настоящее время символ Победы и доблести героев Великой Отечественной войны полностью восстановлен, - сообщили в прокуратуре края.