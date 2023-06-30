На Алтае рецидивист продал автомобиль работодателя и пошел под суд

Машину он продал жителю села Кулунда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили жителя Завьяловского района, который продал машину работодателя. Как сообщила прокурор отдела прокуратуры Алтайского края Ольга Остапчук, незадолго до преступления он освободился из мест лишения свободы.

В июне 2021 года мужчина вышел из колонии и устроился на работу к индивидуальному предпринимателю. В октябре того же года работодатель ввел ему автомобиль ВАЗ 21140, чтобы выполнять поручения по работе. С машиной осужденный получил ключи и документы.

В один из дней работник попал в ДТП.

- Испытывая финансовые трудности, он решил продать данный автомобиль, разместив объявление на сайте «Дром.ру». «Счастливым обладателем» автомобиля стал житель села Кулунда, - отметила Ольга Остапчук.

Когда преступление вскрылось, то мужчина попал под суд. В итоге его признали виновным и приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также он должен выплатить потерпевшему 36 тыс. рублей.