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НовостиОбщество30 июня 2023 8:09

В Барнауле выделили 1,4 млн рублей на углубление реки

Это делается, чтобы в будущем избежать подтопления домов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Углубление реки Пивоварки

Углубление реки Пивоварки

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специальная организация занимается очисткой и углублением русла реки Пивоварки. Власти выделили на это 1,4 млн рублей.

Работы ведутся на отрезке от улицы Полярной до Матросова. Подрядчик углубляет русло, расчищает реку от мусора и лишней растительности и формирует береговую линию. К заданию он приступил в начале месяца. Они продлятся до сентября.

– Мероприятия проводятся в рамках муниципальной Программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы», - сообщают в мэрии.

Главная цель программы – снизить риск появления заторов и предотвратить подтопление жилых домов, расположенных вблизи реки.