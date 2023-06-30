В Барнауле выделили 1,4 млн рублей на углубление реки

Углубление реки Пивоварки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специальная организация занимается очисткой и углублением русла реки Пивоварки. Власти выделили на это 1,4 млн рублей.

Работы ведутся на отрезке от улицы Полярной до Матросова. Подрядчик углубляет русло, расчищает реку от мусора и лишней растительности и формирует береговую линию. К заданию он приступил в начале месяца. Они продлятся до сентября.

– Мероприятия проводятся в рамках муниципальной Программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы», - сообщают в мэрии.

Главная цель программы – снизить риск появления заторов и предотвратить подтопление жилых домов, расположенных вблизи реки.