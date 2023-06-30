Режим «повышенной готовности» ввели в одном из районов Барнаула

Боновые заграждения на реке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 29 июня, в Барнауле ввели режим «повышенной готовности» в Центральном районе города.

По данным мэрии, в 22.00 поступило сообщение о том, что на поверхности реки Барнаулку в районе дома №9 на улице Приречной стали заметны следы розлива нефтепродуктов.

– На место происшествия выехала оперативная группа администрации Центрального района, представители администрации города, управления по делам ГОЧС, полиции, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Осмотр местности подтвердил опасения – действительно на отрезке вдоль берега реки от проспекта Социалистического до площади Баварина виднеются маслянистые пятна.

В 23.30 в администрации района провели экстренное совещание и приняли решение ввести режим «повышенной готовности». Специалисты уже взяли пробы воды для анализа, а чтобы остановить распространение загрязнения воды – установили боновые заграждения. Сегодня специальная организация удаляет масляные пятна и поверхности реки.

Ситуацию взял под личный контроль глава региона Виктор Томенко. В администрации же создана рабочая группа, которая должна выяснить источник загрязнения природы. Угрозы попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения краевой столицы нет.