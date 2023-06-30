Участок улицы Попова перекроют в Барнауле на полторы недели

Участок будет перекрыт с 3 июля. Скриншот сайта 2Гис

В понедельник, 3 июля, в Барнауле на полторы недели перекроют движение по участку улицы Попова.

– С 22.00 3 июля и до 17.00 14 июля будет перекрыто движение по улице Попова в районе здания №5Д, - сообщают в мэрии.

Это связано с ремонтом трамвайных путей. При этом стоит подчеркнуть, что сами трамваи маршруты не поменяют, а вот автобусы будут ходить по временным схемам.

Маршрут №41: в направлении конечной «ул. Солнечная Поляна» по улице Попова, с разворотом на проспекте Космонавтов, далее снова на Попова и далее по привычному маршруту. В обратном направлении без изменений.

Маршрут №78, 121: с конечной «Оптово-розничный рынок» автобусы также будут ходить с разворотом на проспекте Космонавтов. В обратном направлении без изменений.