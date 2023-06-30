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НовостиОбщество30 июня 2023 6:52

Администрация Барнаула назвала дату празднования Дня города

Организаторы предлагают формат и тематику мероприятия
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Совещание в администрации города

Совещание в администрации города

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось совещание, на котором обсудили подготовку к празднованию Дня города. Он пройдет 2 сентября.

В этом году столица Алтайского края отметит 293-й День рождения.

– День города – один из значимых и особо любимых барнаульцами праздников. Главная задача – сделать празднование Дня рождения нашего города красивым, интересным, запоминающимся и безопасным, - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Сейчас разрабатывается программа мероприятий и концепция праздничного оформления. Как рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков, главной темой предложили использовать слова «Барнаул - город умных, талантливых и сильных людей». В качестве одного из элементов оформления также предложено использовать фотографии горожан с описанием их достижений.