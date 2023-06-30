Прием заявок на участие в конкурсе Народных мастеров стартует в Алтайском крае

Настоящий народный мастер должен работать на территории края не менее пяти лет Фото: Анна СЕМИНА

С завтрашнего дня, 1 июля, в Алтайском каре начинается прием документов на присвоение звания «Народный мастер».

– Претендовать на звание могут мастера-ремесленники, которые не менее пяти лет работают в этой области на территории Алтайского края, - подчеркивают главное условие в министерстве культуры региона.

Специальная комиссия будет оценивать художественный стиль, сочетание традиций и индивидуальность и многое другое.

Прием документов продлится до 31 августа. Дополнительная информация по телефону: (3852) 506-279.

Напомним, на сегодняшний день почетного звания удостоены уже 37 мастеров. Кроме новой строчки в своем резюме они получают премию в 50 тысяч рублей.