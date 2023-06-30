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НовостиОбщество30 июня 2023 4:11

Прием заявок на участие в конкурсе Народных мастеров стартует в Алтайском крае

Документы можно подать до конца лета
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Настоящий народный мастер должен работать на территории края не менее пяти лет

Настоящий народный мастер должен работать на территории края не менее пяти лет

Фото: Анна СЕМИНА

С завтрашнего дня, 1 июля, в Алтайском каре начинается прием документов на присвоение звания «Народный мастер».

– Претендовать на звание могут мастера-ремесленники, которые не менее пяти лет работают в этой области на территории Алтайского края, - подчеркивают главное условие в министерстве культуры региона.

Специальная комиссия будет оценивать художественный стиль, сочетание традиций и индивидуальность и многое другое.

Прием документов продлится до 31 августа. Дополнительная информация по телефону: (3852) 506-279.

Напомним, на сегодняшний день почетного звания удостоены уже 37 мастеров. Кроме новой строчки в своем резюме они получают премию в 50 тысяч рублей.